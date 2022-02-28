追思228 陳其邁：向人權先行者獻上哀思與敬意

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高市府今天在228和平紀念公園舉行75周年追思紀念會，市長陳其邁代表高雄市民，將象徵和平的百合花束獻給受難者家屬代表，向受難者及爭取民主、人權的先行者獻上哀思與敬意。

追思紀念儀式在新古典室內樂團演奏「白牡丹」、「望春風」、「思慕的人」、「台灣翠青」等組曲中展開，全場為受難者默哀，家屬與來賓紛紛至紀念碑前獻花，表達對受難者的追思與悼念，氣氛莊嚴肅穆。

陳其邁表示，「歷史可以原諒，但是不能忘記」，人類的錯誤，必須經過不斷反省、檢討，文明才能繼續前行。他提及在高雄中學就學時，所有課本、老師都不曾跟他們說過228事件，直到畢業後才了解，原來雄中紅樓子彈孔所代表的意義。

陳其邁說，人權、民主、自由是人類普世價值，是心中的那道光，也是帶領台灣人勇敢、堅定向前行的腳步。他以近期烏克蘭遭俄羅斯入侵為例，在國家面臨挑戰之際，大家都能感同身受，因為有相同歷史記憶，高雄一定會堅定與烏克蘭人站在一起。

陳其邁指出，人類的自由跟民主，不是從天上掉下來，而是必須透過不斷的努力，才能夠確保自由、民主的生活方式。台灣能享今日民主化果實，是依賴所有民主先進，為台灣這塊土地辛苦奮鬥、犧牲奉獻成果，相信勇敢的台灣人絕對不會忘記過去這段歷史，也期盼心中的那道光，帶領我們繼續勇敢向前行。

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