力挺烏克蘭 屏東燈節亮「烏國旗燈光」

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）俄烏開戰，全球各地聲援烏克蘭，台灣也不缺席。屏東燈節水岸出現烏克蘭國旗的藍黃燈光，年輕時曾赴俄烏經商的屏東縣長潘孟安表示，屏東人與烏克蘭人站在一起。

潘孟安今天出席228紀念音樂會並接受媒體聯訪表示，年輕經商時曾在俄羅斯與烏克蘭間來去2年多，烏克蘭是個充滿文化底蘊的國家，可惜沒有經過和平的對談就遭武力相向，看了心裡五味雜陳。

潘孟安說，昨晚屏東燈節縣民公園燈區，在水岸打亮烏克蘭國旗的燈光，為烏克蘭祈願，以示屏東人與烏克蘭人站在一起，也譴責俄羅斯侵略烏克蘭的惡行。

今天是228和平紀念日，屏東縣政府在屏東公園228紀念碑前舉辦紀念音樂會，36位受難者家屬在潘孟安陪同下進行釋放氣球的儀式，象徵將無限思念遙送給遠方的親人，並獻上花束。（編輯：孫承武）1110228