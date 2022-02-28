花蓮228紀念活動 俄烏戰爭成話題

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（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）花蓮今天舉行228事件紀念活動，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁都提及俄烏戰爭，並指出和平得來不易，台灣無論政黨如何更迭，尊重民主自由是核心、也是真諦。

花蓮縣228關懷協會今天在花蓮和平廣場舉行228事件75週年紀念儀式暨追思音樂會，徐榛蔚、傅崐萁、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、花蓮市長魏嘉賢、228關懷協會理事長鄭英賢、退休教師林作賢及受難家屬等近百人與會。

徐榛蔚、傅崐萁都提及俄烏戰爭，並指出和平得來不易，台灣無論政黨如何更迭，尊重民主自由是核心、也是真諦，以228事件為鑒，讓包容與愛常存心中，堅守得來不易的自由民主。

林作賢代表遺族發言指出，他的先人劉春源是228受難者；自己是當年的花蓮師專畢業，因此對花蓮有深厚感情。

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林作賢提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，用英文告訴WHO秘書長譚德塞，台灣人沒有歧視非洲人的旅英女孩林薇是他的女兒。林作賢說，女兒非常勇敢，他也希望能為台灣做一點事，願為台灣民主、自由、安全捍衛到最後一刻。

紀念活動尾聲，擬參選議員的時事評論員陳財能在會場旁，拿出烏克蘭國旗為底、寫著「力挺烏克蘭」的標語。他說，台灣人要向世界宣示，堅定民主自由，堅決反侵略、反霸權，力挺烏克蘭人捍衛主權和生存權。（編輯：郭諭儒）1110228

花蓮縣228關懷協會28日在花蓮和平廣場舉行228事件75週年紀念儀式暨追思音樂會，退休教師林作賢代表遺族致詞。中央社記者李先鳳攝 111年2月28日