出席228活動 鄭文燦：公民都愛國家力量很大

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228事件75週年，桃園市長鄭文燦28日下午在蘆竹區228紀念公園出席紀念活動，與受難者家屬代表獻花，表達反戰、思親及和平的意義。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年2月28日

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市長鄭文燦今天出席桃園市228事件75週年紀念活動，他認為228事件應用全新的角度超越。從烏克蘭抵抗侵略也可讓大家了解，如果每個公民都愛自己的國家，相信力量會很大。

鄭文燦在接受媒體聯訪時表示，今天是228事件75週年紀念日，市府特別在蘆竹區的228紀念公園，舉行音樂會追思228事件，並與家屬代表一起獻花，表達反戰、思親及和平的意義。

鄭文燦指出，現場也展出由228事件紀念基金會提供的歷史照片及資料，以「過去/現在，攜手前行」為主題規劃系列展板訴說城市紀錄。希望讓大家了解歷史的斷層跟傷痕，也能記取教訓，走出悲情走向共同未來，從而更珍惜台灣的自由與民主。

鄭文燦表示，228事件應該用全新的角度來超越，過去的傷痕跟斷層已經走入歷史，希望珍惜台灣的民主，彼此攜手同行共同保護國家，不要再讓侵犯人權與自由的任何事件發生。

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鄭文燦說，最近大家看到俄羅斯入侵烏克蘭，看到烏克蘭的總統澤倫斯基（Vladimir Zelensky），跟人民表現出無比的沉著及勇氣，那一份不分老少、地域、性別與職業，共同保護國家的決心，相信全世界的人看到都非常動容，民主國家也紛紛支援烏克蘭，包括提供武器、物資或金錢。

鄭文燦指出，從烏克蘭人民抵抗侵略的事件也可以讓大家了解，如果每一個人、每個公民都愛自己的國家，相信力量會很大。（編輯：張銘坤）1110228