雲嘉縣府228追思 盼走出悲情、展現團結融合

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228事件75週年，嘉義縣政府28日在府前廣場希望之樹舉辦紀念音樂會，活動以「和平、非暴力」為主軸，盼走出悲情、撫平傷痛，縣長翁章梁（前中，藍外套者）等人都出席。中央社記者黃國芳攝 111年2月28日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣28日電）228事件75週年，嘉義縣政府今天舉辦紀念音樂會，盼走出悲情、撫平傷痛。雲林縣政府則在228紀念公園舉辦追思紀念活動，現場敲響和平鐘聲，期許相互包容，展現團結與融合。

嘉義縣政府今天在縣府廣場希望之樹前舉辦紀念音樂會，以「和平、非暴力」為主軸，現場以簡單、隆重音樂會向受難者及其家屬致意，活動原訂於希望之樹下搭建舞台，後來考量「走出陰影」理念，便移至希望之樹前，使參與來賓共同沐浴在陽光下，象徵一掃陰霾。

嘉義縣長翁章梁致詞指出，希望藉由紀念音樂會摒除偏見和仇恨，突破省籍、語言、種族與立場的藩籬，產生關懷、接納、和諧的情感，共同守護台灣這塊土地的民主與和平。

翁章梁說，每個台灣人都應記得228事件，台灣能本土化、自由化、民主化和這個事件都有關連，面對這樣的歷史事件，更應該追求和平、非暴力，期望台灣人民反思歷史，記取教訓守護民主。

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雲林縣政府今天在古坑228紀念公園舉辦簡單隆重的追思紀念活動，現場由雲林縣副縣長謝淑亞、受難者家屬代表等人陸續至紀念碑前獻花，表達對受難者追思，並敲響和平鐘聲、施放和平鴿彩球，期許相互包容，展現團結與融合。

謝淑亞致詞指出，228事件至今已75年，歷史不能被忘記，但悲痛與仇恨的心應該要被寬恕，透過今日追思紀念方式，除了讓大家感念當年的受難者，也提醒人權的重要，更重要的是化解仇恨，將大家追求自由與民主的精神傳承下去，期望生活在這片土地的民眾，懷抱寬容，一起攜手守護台灣。（編輯：黃世雅）1110228