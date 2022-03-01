配合南鐵地下化施工 府連地下道延到4/30開放
2022/3/1 11:33（3/1 12:31 更新）
銜接台南市東區及中西區的交通要道「府連地下道」，110年10月5日因台南鐵路地下化工程而封閉，配合整體施工考量，封閉時間延長到4月30日。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月1日
（中央社記者張榮祥台南1日電）銜接台南市東區及中西區的交通要道「府連地下道」，去年10月5日因台南鐵路地下化工程而封閉，原訂2月28日開放，但配合工程整體施工考量，封閉時間延到4月30日。
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台南市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿表示，交通部鐵道局南部工程處辦理「台南市區鐵路地下化計畫」C213標林森站路段地下化工程，配合工程整體施工，原規劃作業需2次封閉府連地下道，但施工單位改變施工方式，調整為1次封閉作業完成，府連地下道封閉時間延長。
交通大隊說，府連地下道周邊道路多狹小巷道，不適合作為替代道路，汽、機車應多利用府連路北側東門路及南側林森路作為替代道路，避免車行不便。（編輯：李明宗）1110301
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