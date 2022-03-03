紀念馬偕來台行醫宣教150週年 淡水推導覽和特展

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今年是加拿大傳教士馬偕在台行醫宣教150週年，與馬偕有著深厚淵源的淡水地區，3月起至7月將舉辦包括主題導覽、故居時光展等活動，其中港動淡水文化行旅推出2條主題導覽路線，7日中午開放線上報名。（新北市立淡水古蹟博物館提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月3日

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（中央社記者沈佩瑤新北3日電）今年是加拿大傳教士馬偕在台行醫宣教150週年，與馬偕有著深厚淵源的淡水地區，自3月起至7月將舉辦包括尋覓馬偕百年足跡導覽、故居時光展等活動，紀念馬偕傳奇事蹟。

新北市立淡水古蹟博物館昨天發布新聞稿指出，今年適逢淡水開港設關160週年及馬偕來台150週年，結合區公所、淡水基督長老教會等單位，從3月起至7月，將舉辦特展、論壇、大型展演等多元形式活動。

淡水古蹟博物館表示，港動淡水文化行旅推出2條主題導覽路線，分別為「淡水開港的黃金歲月」及「尋覓馬偕百年足跡」，3月7日中午12時起開放線上報名，每人新台幣200元，每場次20名額滿為止。

真理大學1日發布新聞稿表示，即起至6月2日止，在真理大學校園內的馬偕故居與牛津學堂，推出「馬偕行腳在真理：時光展演多媒體故事」展覽，藉著互動式光雕牆、拍照牆、虛擬導覽員等沉浸式體驗，重回馬偕在台行腳足跡。

真理大學表示，3月9日真理大學音樂應用學系將於台北市中山堂中正廳，以音樂緬懷馬偕，6月2日則將與淡水區公所合作於舉辦「馬偕紀念音樂會」。

馬偕（George Leslie Mackay）於1844年出生在加拿大安大略省牛津郡，在加國的多倫多、普林斯頓和蘇格蘭學習神學後，1871年由加拿大長老教會總會派到中國地區宣教。馬偕隔年來到淡水，之後台灣成為他的家。

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馬偕花了7年時間，在大甲溪以北設立20個教會，培養22位本地傳教師。他雖然不是醫生，但受過醫學訓練，使用奎寧治療瘧疾，為牙疾者拔牙，也傳播福音，1901年病逝於淡水。

馬偕曾於1880年回加拿大述職，帶回牛津郡居民捐款，回淡水興建理學堂大書院（Oxford College，又稱牛津學堂），於1882年啟用。他在1883年設立淡水女學堂，開啟台灣女性教育的先河。（編輯：張銘坤）1110303

今年是加拿大傳教士馬偕在台行醫宣教150週年，真理大學特別在校內馬偕故居與牛津學堂，推出特展「馬偕行腳在真理：時光展演多媒體故事」，盼藉沉浸式體驗引領民眾重返馬偕在台行腳足跡。（真理大學提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月3日