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縣府改善南投市7處公園 兒童遊具通過安全檢驗

2022/3/4 17:08（3/4 17:16 更新）
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南投市7處社區鄰里公園改善無障礙設施及兒童遊戲場，工程已於110年8月完工驗收，日前7處公園全部通過檢驗，將安全開放供民眾使用。圖為南投市中山公園。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月4日
南投市7處社區鄰里公園改善無障礙設施及兒童遊戲場，工程已於110年8月完工驗收，日前7處公園全部通過檢驗，將安全開放供民眾使用。圖為南投市中山公園。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年3月4日
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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）南投市7處公園改善無障礙設施、兒童遊戲場等，工程去年完工，南投縣政府今天表示，公園兒童遊戲設施都通過安全檢驗，經南投市公所同意，近日開放使用。

南投縣政府爭取前瞻基礎建設計畫「城鎮之心工程」補助，針對南投市7處社區鄰里公園改善無障礙設施及兒童遊戲場，工程去年8月完工驗收，日前7處公園全部通過檢驗，將安全開放供民眾使用，南投縣政府建設處長李正偉今天向媒體說明為何完工至今才開放。

李正偉說，衛生福利部修正兒童遊戲場設施安全管理規範，要求遊具需通過第三方檢驗，因目前全台獲認證檢驗單位僅約10家，導致驗證案件大排長龍，依中央新規範，全台初估逾萬處學校、公園等場域兒童遊戲場待檢，雖然經濟部標準檢驗局成立媒合平台，但預期檢驗仍會「塞車」，建議盡快增加檢驗單位及培訓人力。

李正偉表示，縣政府執行「城鎮之心工程」，改善南投市原有的中山、停九、首區、向上、同源、嘉和、月公園等兒童遊戲場，去年8月完工驗收，今年1月移交給南投市公所管理，除中山公園兒童遊戲場之外，其他6處公園遊具於去年底通過檢驗。

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李正偉指出，中山公園兒童遊樂設施認證去年12月16日安排第1次檢驗，今年1月26日辦理複檢，完成問題改善修正，但因遊戲場鋪面檢驗須符合「遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法」，需架設的精密儀器遇雨極易受損，先前逢連日下雨，檢驗單位考量儀器和準確度，展期至3月2日複檢，當天合格即拆下現場黃色警示帶。

李正偉說，感謝南投市長宋懷琳支持與重視，這7處公園共融式遊具等兒童遊戲場設施，都已驗收合格並安全檢驗合格，只剩檢驗單位簽證合格報告尚未送達，經與市長宋懷琳溝通，市公所原則同意近日開放使用，也請縣民愛惜公物。（編輯：謝雅竹）1110304

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