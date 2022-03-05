柯文哲參與自由城市聯盟會議 允助烏克蘭人道救援

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）烏俄戰火持續中，烏克蘭鄰國波蘭首都華沙市長邀自由城市聯盟市長開會，研議難民問題，台北市長柯文哲視訊與會時表示正籌措基金供買物資，也會妥善照顧烏克蘭僑民。

台北市政府今天發布新聞稿表示，烏俄戰火持續，超過40萬人已進入鄰近國家波蘭尋求庇護。為此，華沙市長恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）特邀請包括台北市在內，所有自由城市聯盟（The Pack of the Free Cities）城市市長齊聚波蘭開會，研商難民問題。

自由城市聯盟所舉辦的「緊急特殊會議-為烏克蘭團結」實體暨視訊會議，參與城市有烏克蘭大城利沃夫、台北、桃園、阿姆斯特丹、雅典、布拉格、米蘭、倫敦、巴塞隆那、華沙、巴黎、布達佩斯、比亞維斯托克、布拉提斯拉瓦、格但斯克、維爾紐斯等各聯盟城市市長或副市長。

烏克蘭首都基輔市長因訊號問題無法參與；會議中，諸市長另行致電與利沃夫市長，以了解當地情勢與緊急需求，期提供更即時與必要之協助，也做出各國應不分地域、團結一致，以度過此次災難與人道浩劫的共識。

柯文哲全程以視訊方式與會，致詞時率先說明目前台北市援助烏克蘭的實際行動，除了3日邀請烏克蘭在台僑民及各國駐台使節齊聚市府大廳，為烏克蘭聲援祈福外，市府已著手籌措援助基金，希冀提供華沙市政府購買更多物資，照顧難民，北市也會妥善照顧在台的烏克蘭僑民。

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柯文哲表示，台灣會堅定與烏克蘭、與捍衛自由民主的一方站在一起，目前由台灣政府外交部成立的捐款專戶，已募集來自各界超過300萬歐元善款。未來，將有更多來自台灣的援助抵達華沙，期望透過人道走廊，確保平民和人道救援物資能自由和安全地送達當地。

柯文哲強調，未來台北市將強化與自由城市聯盟的合作，透過台北市與布拉格、巴黎、華沙等城市涉外事務負責官員的通訊群組，隨時掌握烏克蘭情勢與相關發展資訊，為國際和平與人道救援略盡心力。（編輯：張銘坤）1110305