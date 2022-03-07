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挑戰民進黨高雄執政 民眾黨籲國民黨組在野大聯盟

2022/3/7 16:56
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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）2022年高雄市長選舉，民進黨現任市長陳其邁尋求連任，國民黨人選還未確定。民眾黨則向國民黨喊話合組「在野大聯盟」，盼共同支持1人，挑戰民進黨執政。

民進黨中執會2日通過台南市、高雄市及嘉義縣連任縣市長徵召，高雄市確定由陳其邁尋求連任。國民黨中央則力拚3月底前，完成高雄、台南等地縣市長提名。

國民黨高雄市長人選，先前傳聞的無黨籍立委高金素梅已表態不會投入高雄市長選舉；被國民黨高市議員陳若翠指為「最佳人選」的台北市議員羅智強2月底在高雄接受媒體聯訪表示「再給我一點時間，我會好好想清楚」。

民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥對中央社記者說，目前民眾黨高雄市長口袋名單有2、3人，如果國民黨人選出爐，民眾黨也會推出人選，但希望能與國民黨合作，針對雙方人選做民調，民調高的人，2黨再合力支持，才有勝選機會。

馮啟彥說，國民黨氣勢下滑，民眾黨則是在高雄剛起步，如果不團結在野力量，想挑戰高雄市長難度很高；民眾黨希望跟國民黨「好好坐下來談」，討論以「在野大聯盟」概念合作可能性，共同支持民調高的人選。

對此，國民黨高雄市黨部主委許福明接受中央社記者訪問說，會將民眾黨的意見反映給黨中央，讓黨進行相關決策時參考。（編輯：孫承武）1110307

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