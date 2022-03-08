違建案陽台加窗最多 北市府列管拆除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市政府為遏止新違建，訂定新增違章建築處理措施，建管處統計至2月底，查報違建案共1748件，其中以陽台加窗最多，將列管、拆除。

台北市建築管理工程處今天發布新聞資料指出，為遏止新違建，訂定「台北市政府遏止新增違章建築處理措施」，針對民國104年9月1日之後領有使用執照建物，查察是否增設違建等。

北市建管處專門委員鄭大川接受媒體電話訪問表示，過去接獲檢舉違建通報，會先派員到場查察，遏止新增違建處理措施規定上路後，針對104年9月1日後領有使照建物，包含大樓、公寓等，除優先派員查處買賣過戶未檢附無違建證明的建物外，若發現新增違建會即報即拆。

建管處統計至今年2月底，全市違建案共1748件，以建物陽台加窗最多，共1277件，占約75%，其次為雨遮加設欄杆、露台違建等類型。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭大川說，針對建物陽台加窗、雨遮加設欄杆等類型，可能增加室內使用空間，且因所有權人未申請擅自搭建，屬違建，會優先查處並通知改善，若逾期未改，可依法拆除，並向所有權人收拆除費用。

他表示，依遏止新增違章建築處理措施規定，104年9月1日之後領得使照建物，辦理產權登記移轉時，也就是買賣、過戶時，要檢附開業建築師簽證的無違建證明資料，證實未新增違建，若未附資料，接獲地政單位通報，建管處將派員查察是否有違建，透過複查列管機制，達到遏止搭蓋新違建目標。（編輯：李亨山）1110308