2路口3年62人車禍受傷 台東更生路啟動科技執法

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東市更生路與傳廣路、更生路與四維路口近年發生88件事故，造成62人受傷，台東縣警察局在這2路口設多功能取締違規科技設備，3月15日起全時段執法盼減少交通事故發生。

台東縣警察局交通隊組長邱中正今天接受中央社記者訪問表示，台東市更生路為進入市區重要道路，往來車流量大，其中更生與傳廣路口、更生與四維路口為台東縣易肇事路口，經統計近3年發生交通事故88件，造成62人受傷。

邱中正表示，經分析發生事故的態樣以車輛側撞及交岔撞居多，違規態樣則以違規轉彎及闖紅燈居多，為遏阻交通違規行為，台東縣警察局將以路口多功能取締違規科技設備全時段執法，減少交通事故發生，維護用路人安全。

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邱中正表示，這2處路口已於民國110年11月份建置完成科技執法系統後，除宣導民眾周知外，並持續測試系統違規，違規轉彎以「占用來車道搶先左轉彎」、「機車未二段式左轉」及「轉彎車不讓直行車先行」較多，也是造成路口交通事故頻傳的原因，希望能透過取締路口轉向違規，讓用路人遵守道路交通安全規則，維護民眾生命財產安全。

經過3個月以上宣導期，2月份台東縣道安會報討論，訂於3月15日8時起全時段執法，違規者將罰新台幣600元以上、1800元以下罰鍰。（編輯：陳仁華）1110309