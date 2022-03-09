台灣醫療工會聯合會登記受阻 嘉市府：依法行政

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全台11家基層醫療工會組成的台灣醫療工會聯合會9日到嘉義市政府前抗議，拉布條高喊「嘉義誇口健康城、醫療工會組不成」。中央社記者黃國芳攝 111年3月9日

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（中央社記者黃國芳嘉義市9日電）全台11家基層醫療工會組成的台灣醫療工會聯合會今天到嘉義市政府前抗議申請登記遭刁難，嘉義市社會處長林家緯表示，市府一切依法行政，且勞動部也認為無逾越法律的授權。

台灣醫療工會聯合會20多名成員今天前往嘉義市政府前廣場拉布條抗議，高喊「嘉義誇口健康城、醫療工會組不成」，最後由聯合會理事長趙麟宇遞交陳情書，並由林家緯代表接受。

趙麟宇致詞表示，由十多家基層醫療工會共同組成的台灣醫療工會聯合會，去年底成立，並依工會法向嘉義市政府申請登記，不料，卻遭嘉義市政府以「工會名稱不當」為由刁難，成立後3個月還得不到立案。

趙麟宇指出，依據工會法，多個工會共組聯合會，尚未達全國半數縣市（11個縣市），可立案在地方縣市政府，但嘉義市政府對於聯合會申請立案的回文，卻稱台灣醫療工會聯合會既向地方政府申請設立，就必須在工會名稱上冠以「嘉義市」一詞。

趙麟宇說，翻看工會法與施行細則，聯合組織只需在名稱放入「組織區域」及「屬性」，並無任何明文規範工會名稱須冠以登記地，台灣醫療工會聯合會已依法標名「組織區域」（台灣）與「屬性」（醫療聯合會），嘉義市政府卻以名稱為由，拖延3個月未進行登記，明顯是在刁難。

林家緯表示，市府從未反對或干涉籌備會籌組台灣醫療工會聯合會，且勞動部並於今年1月24日函釋表示，工會法第8條第1項規定「工會得依需要籌組聯合組織；其名稱、層級、區域及屬性，應於聯合組織章程中定之」。

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林家緯指出，勞動部另註明工會法施行細則第6條第3項規定「產業工會、職業工會與工會聯合組織名稱，除本法另有規定外，應標明組織區域及屬性」。因此，嘉義市政府主張須於工會名稱顯示「嘉義市」，以避免因誤認、混淆致釀爭端，而影響公眾權益。

趙麟宇表示，嘉義市政府漠視醫療人員團結權，台灣醫療工會聯合會除進行陳情外，也將依訴願法提起訴願，爭取全台醫療勞動者的權利，彰顯嘉義市政府的違法舉措。（編輯：謝雅竹）1110309