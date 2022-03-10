北市公共運輸定期票 擴大補助加價購共享機車

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（中央社記者陳怡璇台北10日電）台北市交通局表示，與共享機車業者合作的「公共運輸定期票加價購買共享機車優惠方案」，除了不限戶籍地皆可享加碼以外，放寬補助由每月限1次，為3家共享機車方案各1次。

台北市交通局上午舉行記者會表示，為鼓勵民眾使用共享機車轉乘接駁公共運輸，或選擇共享機車作為臨時使用，北市與3家共享機車業者WeMo Scooter、iRent及GoShare合作，自110年5月推出期限30日的定期票加價購共享機車優惠方案，價格各為新台幣300、259及299元。

自即日起，不限戶籍地、凡加價購者皆可享有200元加碼補助，且放寬補助由每月限1次，為3家共享機車方案各1次。

交通局表示，民眾只要先下載悠遊付App及共享機車業者App完成註冊後，使用已記名實體悠遊卡或悠遊付嗶乘車購買定期票，就可以至悠遊付App加購共享機車30日方案。

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交通局指出，每張定期票於有效期間內，可加價購買3家共享機車業者的優惠方案各1次，為了回饋及鼓勵民眾使用，只要於購買方案後30日內，定期票及共享機車方案皆無退票紀錄，每次皆可獲得200元補助回饋，相當於只要59元起，就可享共享機車服務。

交通局說，希望鼓勵外縣市私人運具使用者，改以共享機車轉乘接駁公共運輸進入台北市，進而改變用車習慣，多加使用公共運輸，減輕停車需求及私人運具使用。（編輯：李亨山）1110310