證實曾交往林智堅 「最美鎮代」陳怡樺：過去的事

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）新竹市長林智堅臉書分享尋找40年前鋼琴老師，意外被爆出與「最美鎮代」苗栗縣竹南鎮民代表陳怡樺的昔日戀情。陳怡樺今天證實兩人交往過，但「都是過去的事」，不便多談。

藝人大S與韓團「酷龍」成員具俊曄宣布再婚，20多年前分手的舊愛重新連結，引發熱議，「20年電話沒變」成為網路臉書發文熱門哏。林智堅臉書昨晚貼文「20年還不夠！」分享尋找40年前鋼琴老師的超級任務，未料有網友留言貼出林智堅與一名女子合照，並指「幫你找到無緣的前女友，現在已經是全台最美民代」。該則留言今天已經刪除。

陳怡樺當選竹南鎮民代表後，不僅被封為「全台最美鎮代」，目前也是永齡慈善基金會苗栗親善大使、苗栗縣農會理事長，積極投身公共事務領域。她今天接受媒體電訪時，低調證實曾與林智堅交往過幾年時間，「但都已經是過去的事了」。

陳怡樺指出，大家都有過去，如今兩人都各有各自的家庭，「林智堅是好爸爸、好市長，也在政壇上有非常優秀的表現，過去的事就不便多談」。

對於兩人交往的往事被翻出，陳怡樺直呼驚訝「網路鄉民真是神通廣大」。她也說，兩人現在都有很好的家庭，真心祝福彼此就好，但是媒體報導之後，電話接不完，自嘲「我要回家跪算盤了啦」。（編輯：張銘坤）1110310