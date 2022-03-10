竹縣議員陳栢維因案解職 民進黨籍何建樺遞補

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前國民黨籍新竹縣議員陳栢維因案被判刑定讞，依法由同選區民進黨籍何建樺（右2）遞補，何建樺10日就職，加上2席同黨議員後，同時成立新竹縣議會民進黨團。前左2為新竹縣長楊文科。中央社記者郭宣彣攝 111年3月10日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）竹縣議員陳栢維以離職助理資料申報補助費案被判刑定讞，依法由同選區的民進黨籍何建樺遞補，何建樺今天就職，加上2席同黨議員張珈源、吳傳地，也成立竹縣議會民進黨團。

新竹縣議會表示，根據公職人員選舉罷免法相關規定，陳栢維日前被法院判決褫奪公權解職，缺額部分，由落選得票數最高者遞補，為民進黨籍的何建樺。

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何建樺今天宣誓就職後，加上2席同黨議員張珈源、吳傳地，新竹縣共有3名民進黨籍議員，也依「新竹縣議會組織自治條例」，今天正式成立新竹縣議會民進黨團。黨團召集人張珈源致詞表示，未來監督縣政，將更有力。

對於下屆民進黨在竹縣的議員與縣長人選，新竹縣民進黨部主委彭瑞德接受媒體訪問表示，議員提名部分還需等待提名辦法出爐，預計4月後才能確定人選，而目前3席會力求連任，縣長人選仍在評估中。（編輯：張銘坤）1110310