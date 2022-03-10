防大甲媽遶境發生暴力事件 彰化警方會勘搶轎熱區
2022/3/10 19:27
（中央社記者吳哲豪彰化10日電）大甲鎮瀾宮媽祖神轎4月8日起駕，彰化縣警察局長吳坤旭今天率領刑警大隊、交通隊等單位，前往彰化市民生路地下道、永樂街天后宮等搶轎熱區會勘，防止遶境活動發生暴力事件。
大甲鎮瀾宮媽祖神轎4月8日晚間11時起駕，將展開為期9天8夜的遶境活動，路程達340公里，沿路行經台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義，年年吸引百萬香客參與。
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吳坤旭下午率領彰化縣警察局刑警大隊、交通警察隊以及彰化分局等單位主管，前往省道台1線中山路、民生路地下道、南瑤宮及永樂街天后宮等地會勘，研擬大甲媽遶境活動來到彰化時警力如何安排。
警方指出，以往大甲媽神轎進入彰化縣，會將民生路地下道、永樂街天后宮等容易發生搶轎的地點列為警力布署熱區，去年除派出3000多人次警力維持秩序外，也在搶轎熱區設置拒馬，管制人車出入，確保媽祖遶境活動順利進行。（編輯：張雅淨）1110310
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