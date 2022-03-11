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中市府稽查歇業旅館 2家違規使用各罰18萬

2022/3/11 17:53（3/11 18:06 更新）
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台中市興中街大樓註銷旅館登記後違規出租，日前火災釀死傷慘劇。台中市副市長陳子敬（左2）11日親自帶隊，針對3家已歇業旅館展開稽查，其中2家被發現有違規使用情形，依法開罰。中央社記者郝雪卿攝 111年3月11日
台中市興中街大樓註銷旅館登記後違規出租，日前火災釀死傷慘劇。台中市副市長陳子敬（左2）11日親自帶隊，針對3家已歇業旅館展開稽查，其中2家被發現有違規使用情形，依法開罰。中央社記者郝雪卿攝 111年3月11日
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市興中街一棟大樓在註銷旅館登記後違規出租，發生火災釀6死6傷，台中市政府今天針對已歇業旅館展開稽查作業，查獲2家旅館仍違規使用，各開罰所有權人新台幣18萬元。

台中市副市長陳子敬下午帶領觀光旅遊局、消防局、警察局、都市發展局等，針對已歇業的聯欣大飯店、奇芳賓館及昭盛52行館展開稽查作業。

經過實際稽查後，都發局表示，位於北區的聯欣大飯店於109年7月30日註銷旅館登記證歇業，稽查結果消防安全檢查合格，但無申請變更仍違規使用，且擅自變更用途、室內裝修及未辦理建築物公安申報，依建築法規定，開罰所有權人18萬元罰鍰，並限期改善，若未改善將連續裁罰。

至於中區的奇芳賓館，都發局指出，已於100年11月11日註銷旅館登記證歇業，市府於今年2月23日針對大樓現場公設的消防安全設備缺失開立限期改善通知單，並限期3月25日前改善完畢。

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都發局表示，另發現奇芳賓館室內部分因大門深鎖，消防安全設備無法檢查，將張貼檢查通知單再次前往檢查。至於未申請變更仍違規使用，擅自變更用途、室內裝修及未辦理建築物公安申報，依建築法規定開罰所有權人18萬元罰鍰，並限期改善，若未改善將連續裁罰。

位於西區的昭盛52行館，都發局說，於110年6月23日註銷旅館登記歇業，稽查結果無違規使用，部分已申請變更，1、2樓變更為店鋪（飲食店）。（編輯：唐聲揚）1110311

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