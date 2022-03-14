曳引車鋼板掉落撞壞電桿台電搶修 高雄2000戶停電

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高雄市燕巢區14日有一輛曳引車裝載鋼板沿中西路行駛至中民路口左轉時，車上鋼板掉落撞擊路旁電桿，並砸毀路邊機車，郭姓男駕駛無酒駕，但是車上鋼板重量已超載。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄今天上午有曳引車在路口左轉時，連結板台連接線斷裂致車上鋼板掉落撞壞路旁電桿、砸毀路邊5輛機車，無人受傷。台電搶修須吊換電桿，周遭約2000戶預計今天下午3時停電到晚上9時。

高雄一輛曳引車裝載鋼板由南向北沿中西路行駛至中民路口左轉時，車上鋼板掉落撞擊路旁電桿，並砸毀路邊5輛機車，所幸未造成人員受傷。

高雄市警察局岡山分局訊息說明，今天上午8時50分許接獲報案發生事故；到場發現，當司機已3年多的39歲郭姓男子，今天早上自燕巢區四林路一帶要將12塊鋼板送往同在燕巢區的安招路公司，行經路口左轉時，疑似車頭連結板台連接線斷裂，造成綑綁鋼板鋼索脫落，才會導致鋼板部分掉落。

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警方表示，郭男酒測無酒精反應，但車上鋼板達17.912公噸，已超載，將依違反「道路交通管理處罰條例」製單舉發。

因應電線桿遭撞，台電高雄區處表示，預定下午3時停電施工、吊換電桿，預計停電到晚上9時，影響範圍為燕巢區中民路、中西路、燕南二街、燕南三街、新生南路等，共影響約2000戶，已先向此區商家業者說明，並請里長廣播告知當地用戶。（編輯：陳仁華）1110314