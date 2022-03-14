白色情人節最浪漫禮物 捐復康巴士和捐血

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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市有一對夫妻連續6年以捐贈復康巴士做為情人節禮物，迄今已捐贈12輛，不僅是新北市個人最多捐贈的人，男方還在當天捐血，成為情人節獨特的過節方式。

新北市社會局發布新聞稿指出，今天是白色情人節，但有人不必為送禮物而煩心，有對夫妻就把捐車當成禮物，這名捐贈者今天再捐一輛復康巴士，委由車商出面捐贈，由社會處長張錦麗代表受贈。

張錦麗表示，捐贈人是住在三重的科技業中小企業主，由於太太生日恰是314白色情人節，上半年便選在這天，下半年會在重陽節前夕，迄今共捐12輛復康巴士。

她表示，捐贈人在3月14日一早，就會在做完晨運後趕去捐血中心捐血，目前已捐血67次，當事人表示，他要持續改寫人生紀錄，朝100次捐血邁進。

由於當事人相當低調，近3年都是委由車商代為捐贈，他很珍惜市府所回贈的感謝牌和模型車，依照序號整齊地擺放在辦公室。

張錦麗表示，捐贈人不止捐車，他還認養兒盟、家扶孩子和資助偏區學童，孩子寫給他的感謝卡，他也會收藏起來，並將行善志業列給2名子女，作為鼓勵他們永續經營的備忘錄。（編輯：李錫璋）1110314