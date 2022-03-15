嘉縣清明祭祖紙錢集中燒 推廣以功代金

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嘉義縣為減少群聚維護空氣品質，清明期間在各鄉鎮市公墓、寶塔設置紙錢集中站。（嘉義縣環保局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月15日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義縣為減少群聚維護空氣品質，清明期間在各鄉鎮市公墓、寶塔設置紙錢集中站，並推廣「以功代金」形式祭拜先人，民眾可到便利商店的繳費機器選擇「以功代金」捐款給弱勢。

嘉義縣環保局今天發布新聞稿表示，清明期間在縣轄內各鄉鎮市公墓、寶塔，設置93處紙錢集中站，民眾祭拜祖先後，將紙錢集中不多作停留，在COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情期間減少群聚。

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環保局空氣噪音防制科告訴中央社記者，民眾也可以不燒金紙採「以功代金」形式祭拜先人；到便利商店的繳費機器點入愛心捐款，再點選「以功代金」、「嘉義縣」輸入姓名、地址即可；後續會由「財團法人嘉義縣慈善團體聯合協會」統籌分配捐款給需要的弱勢族群。

環保局說，4月12日將在鹿草焚化廠舉行「清明節淨爐祈福法會大典」，由道長依科儀祈福，將集中的紙錢統一煉化處理。（編輯：郭諭儒）1110315