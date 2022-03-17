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石門水庫入園新制4月上路 3/26至4/8免費入園

2022/3/17 11:26（3/17 11:51 更新）
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石門水庫園區4月1日起將改為電子感應收費並調漲收費，3月26日至4月8日進行系統測試，此期間遊客入園將免收費用。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月17日
石門水庫園區4月1日起將改為電子感應收費並調漲收費，3月26日至4月8日進行系統測試，此期間遊客入園將免收費用。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月17日
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（中央社記者葉臻桃園17日電）石門水庫園區以往採人工收取入園車輛費用，4月起將改為電子感應收費系統並調漲費用。北水局今天表示，將在3月26日至4月8日進行系統測試，此期間遊客入園將免收費用。

經濟部水利署北區水資源局今天發布新聞稿表示，北水局與桃園市政府合作推動「石門水庫及大漢溪跨域亮點計畫」，除已建置完成溪洲旅遊服務區外，石門水庫園區也將啟用入園電子感應收費系統，取代現行人工收費方式。

北水局表示，遊客可持一卡通或悠遊卡在出園時，直接刷卡付費，並提供多元繳費選擇，遊客可使用現金或行動支付，在園區3處收費機繳費。

北水局表示，改為電子感應收費後的新制入園收費規定，仍維持人員免費，僅收取汽機車輛入園費，並以單次計次收費，計費時段為每天上午8時至晚間6時，費用方面也調漲，標準大客車新台幣400元、小客車120元、機車50元。

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北水局表示，針對設籍水庫集水區7鄉鎮區居民，採每年1次申請即可全年免費入園，3月15日起開放申請、無受理截止期限，符合條件民眾可持身分證正本及行照至坪林管制站旁服務中心填寫申請書辦理，每人限登錄與本人行車執照相符車牌車輛1部。

北水局表示，石門水庫將推動朝「低碳智慧園區」方向營運，智慧化電子收費系統建置完成後，未來將規劃在溪洲轉運站提供低碳電動公車，民眾在園區內可「隨招隨搭」、免開車旅遊。（編輯：卞金峰）1110317

石門水庫入園新制，4月1日起將改為電子感應收費並調漲收費。（北水局提供） 中央社記者葉臻傳真 111年3月17日
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