高市復辦宋江陣活動 量身打造主題曲「宋江大好」

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受疫情影響，原本每年舉辦的高雄內門宋江陣活動已停辦2年，今年終於復辦，高雄市政府並邀請作詞人許常德（前左3）與街舞男團B.T.O.D、十鼓擊樂團合作，打造主題曲「宋江大好」，許常德與高雄市長陳其邁（前左4）17日出席活動記者會。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月17日

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（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）受疫情影響停辦2年的內門宋江陣活動，今年將於3月25日在內門順賢宮復辦，高雄出生的知名作詞人許常德與街舞男團B.T.O.D還為活動創作專屬主題曲「宋江大好」。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原本每年舉辦的內門宋江陣活動已停辦2年，今年終於復辦。市府並邀請許常德與B.T.O.D、十鼓擊樂團合作，打造主題曲「宋江大好」。

市長陳其邁下午出席宋江陣活動宣傳記者會時說，感謝許常德為故鄉跟B.T.O.D合作創作這麼好聽的主題曲，代表內門和高雄精神。陳其邁還說，他很喜歡許常德的歌，還當場唱了一段歌手許茹芸的「美夢成真」，證明自己朗朗上口。

陳其邁並表示，今年宋江陣活動由順賢宮舉辦，融合了街舞、霹靂舞等創新元素，也加入內門最有名的辦桌文化，邀請知名總鋪師席開百桌，不過目前都已預訂額滿，但沒訂到也沒關係，內門有很多好吃的餐廳可以品嘗。

觀光局指出，今年表演節目融合街舞元素，也納入即將成為奧運項目的「霹靂舞」，邀請2022亞運霹靂舞國手一起加入內門宋江陣活動的行列，延續宋江陣「以武會友」的精神。

觀光局長周玲妏說，除了表演節目，另一亮點是總鋪師舉辦的「宋江大宴」，由內門的阿机師吳義雄、阿隆師湯富隆、美花師陳美花，及來自台北的亞太年度十大名廚黃景龍，聯手推出升級版的辦桌，開賣不到一週即秒殺。

今年內門宋江陣活動將於3月25日至4月5日舉行，內門順賢宮更將於3月25日、3月26日及4月3日、4月4日、4月5日晚上加碼安排煙火、水舞展演，每次展演15分鐘。

另市府也規劃接駁專車，提供遊客從高鐵左營站至內門順賢宮接駁，來回新台幣300元，事先上網預約且完成付款，即可依照預約時段搭車，前往內門參加宋江陣活動。

高雄市觀光產業推動聯盟總會長、御宿旅館集團總裁劉坤福接受中央社記者訪問表示，高雄舉辦台灣燈會辦得很成功，希望市府繼續辦活動吸引遊客，目前高雄假日住房率有約7、8成。（編輯：謝雅竹）1110317