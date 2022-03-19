中油高煉廠整治 第3區土污改善驗證完成

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）台積電將進駐中油高雄煉油廠舊址，高雄市政府加快土污整治，其中第3區土污開挖已完成，環保局今年3月2日完成最後一次驗證作業，土壤污染物均低於管制標準。

中油高雄煉油廠民國104年底關廠，未來將成為楠梓產業園區，台積電是主要進駐廠商之一。不過廠址有土污問題，市府去年與中油簽約，代為處理土污整治工作，其中第3區開挖污染土壤部分已完成。環保局針對第3區共380組樣品採樣分析，土壤中公告污染物均低於管制標準，後續將依土污法規定持續嚴格監督把關。

環保局今天上午發布新聞稿指出，中油高煉廠第3區範圍約26.7公頃，目前已完成開挖污染土壤。市府整治期間每天派員現場監督查核，要求廠商依改善計畫書內容規定整治，做好相關二次污染防治措施。經去年12月24日起陸續進場辦理驗證作業，已於今年3月2日完成最後一次驗證作業。

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環保局表示，開挖整治過程要求廠商確實做好土壤二次污染防治措施，也24小時監測廠內及周邊敏感受體環境空氣品質。中油高煉廠土污整治工區周界設有微型感測器、移動式空氣品質監測車、氣相層析/火焰離子化偵測器等，隨時掌握整治過程是否影響周邊環境空品。

水質監測方面，均經過中油高煉廠廢水處理廠處理後放流，放流前也依規定裝設有自動監測設施，連續24小時將結果回傳至環保局及環保署，並公開於「水污法相關資訊公開平台」。環保局指出，相關環境監測資料皆公布在環保局網站，供市民共同監督。（編輯：郭諭儒）1110319