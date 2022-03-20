立霧溪口鯨鯊二度擱淺後死亡 採樣後就地掩埋

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮立霧溪口有民眾發現一隻鯨鯊擱淺，海巡人員趕往救援，發現是一隻瀕死豆腐鯊，二度擱淺後死亡，通報海洋保育署、花蓮縣農業處及中華鯨豚協會協處，經採樣後就地掩埋。

海巡署東部分署第一二岸巡隊今天發布訊息表示，崇德站於昨天傍晚接獲民眾報案，在立霧溪口北岸發現鯨鯊疑似擱淺於岸際，立即編組派遣人員趕往現場救援，發現擱淺的鯨鯊為豆腐鯊，身上無明顯外傷。

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隨即對豆腐鯊施以保濕並試圖協助將牠放回海中，但是這隻豆腐鯊已處於瀕死狀態，又再次擱淺於岸際後死亡，因天色昏暗且近漲潮時段，所以先將豆腐鯊移動至潮線以上再將其固定，避免遭海浪打入海中。

今天上午海洋保育署第九工作站人員抵達現場，在現地取骨及採樣後（豆腐鯊長305公分，寬60公分），寄回相關學術單位研究，並由附近休閒農場及岸巡隊人員共同將豆腐鯊就地掩埋。（編輯：黃世雅）1110320