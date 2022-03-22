深夜擾人 新北盼環保署降重機及跑車噪音出廠值

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（中央社記者王鴻國新北22日電）新北市環保局近來積極取締汽機車噪音，但重機及跑車噪音檢舉案件增多，檢測後噪音數值多符合標準，為減少深夜擾人，環保局已建議環保署降低出廠值。

新北市政府環境保護局今天發布新聞稿指出，行政院環境保護署自110年起與地方縣市聯手，以科技執法方式加強取締，新北市截至2月底共開罰2萬8000餘件，為全國之冠，110年噪音車陳情案件較109年減少3成。

環保局說明，目前民眾檢舉案件數量，已從改裝排氣管噪音轉為重型機車及跑車噪音為主，然而現行環保法規對於此類車輛噪音管制標準值較為寬鬆，往往檢測後數值雖符合標準，卻仍影響民眾生活安寧，且靠末端稽查取締也無法解決問題，宜從源頭管制。

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環保局發言人孫忠偉表示，只要行駛中汽機車噪音超標（道路速限小於50公里聲音管制標準為86分貝；道路速限50至70公里聲音管制標準為90分貝），即可「聲音照相」開單告發，重機和跑車雖符合出廠值的噪音標準，但因這類汽機車出廠值就很高，往往達到90到100分貝以上。

他表示，環保局已向環保署提出建議，希望能檢討並降低噪音管制標準值，以有效解決重機及跑車噪音問題。並籍「夜間攔查」勤務及「聲音照相」取締，多管齊下遏阻噪音車炸街歪風，還民眾安寧。（編輯：張銘坤）1110322