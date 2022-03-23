進入蒜頭產期傳零星竊案 雲警護蒜專案增加見警率

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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林縣蒜頭近日進入產季，產區傳出零星失竊案，雲林縣警察局啟動護蒜專案，結合義警民防加強巡邏，並提高深夜巡邏密度，確保農民收益，絕不讓宵小有機可趁。

農糧署日前發布新聞指出，國內進口大蒜庫存有限，雲林大蒜主產區近期進入盛產期，品質優良，大蒜販運商及加工業者已陸續到產區收購國產大蒜，後續蒜價看漲。

吳姓蒜農說，目前濕蒜價格每台斤約新台幣28元左右，今年肥料、採收工人薪資都漲價，可是蒜頭收購價格不如去年，壓縮農民收益。

西螺警分局偵查隊長張政弘今天告訴中央社記者，警方日前接獲蒜農報案指稱，位於公館里的蒜田遭竊，被偷了6株蒜頭（市價約新台幣40元），警方依據蒜農所提供的竊賊特徵，已有鎖定對象，將傳喚涉嫌人到案說明。

北港警分局指出，有民眾昨天在蒜田間發現一名婦人形跡可疑，立刻報警，警方趕到現場，清查婦人拔了27株（市價不到200元）蒜頭，全案依竊盜罪移送法辦。

雲林縣警察局刑警大隊長曾順光表示，蒜頭產地集中在雲林縣沿海鄉鎮，警方已規劃護蒜專案，提高巡邏密度，同時警方也與轄區農民保持連繫，另結合守望相助巡守隊，共同執行防竊專案勤務加強各項防竊措施。

雲林縣警察局呼籲，民眾若發現有可疑人士在農田間徘徊，務必提高警覺，並打110或派出所電話，杜絕宵小可趁之機。（編輯：陳仁華）1110323