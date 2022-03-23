苗栗旅遊節抽獎活動 休旅車幸運得主高興開回家

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「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，4個月內刺激消費金額逾新台幣6億8000萬元，縣府23日舉行頒獎典禮，頒發前3大獎項休旅車、10萬元現金及Gogoro電動車等，由幸運得主直接帶回家。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月23日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，4個月內刺激消費金額逾新台幣6億8000萬元，縣府今天舉行頒獎典禮，由獲獎人將休旅車、10萬元現金及Gogoro電動車等前3大獎直接帶回家。

苗栗縣政府文化觀光局指出，為促進觀光產業復甦，推廣縣內觀光景點、美食、文化及產業特色等，搭配「振興五倍券」方案，加碼推出「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，活動期間自110年10月8日至111年2月28日，期間累計消費總額超過6億8000萬元，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情期間，帶動在地百工百業整體發展。

民眾於活動期間在苗栗縣內登記店家單筆消費金額滿500元，憑發票或收據至官網登錄，即可參加抽獎，獎項包含 Luxgen URX休旅車、10萬元現金、Gogoro電動機車、iPhone 13、Coleman高級露營組、總統套房及住宿體驗券等總價千萬元之豐富好禮，名額共計516組，新春期間更加碼6組10萬大紅包，各獎項皆已全數抽出。

文觀局今天在縣府廣場舉辦頒獎典禮，苗栗縣長徐耀昌、文觀局長林彥甫、活動代言人蔡允潔等人頒發前3大獎項（Luxgen URX休旅車、10萬元現金、Gogoro電動車）獎項，由幸運得主直接帶回家。其餘獎項也會在31日前全數寄出。

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家住頭份的謝姓男子分享獲獎心情表示，第一時間接到抽中首獎百萬汽車的電話，以為是詐騙電話；同樣住在頭份的黃姓女子，則是回國入住防疫旅館消費2萬8000元，竟抽中百萬休旅車，讓她不敢置信，今天開開心心地把新車開回家。

徐耀昌表示，這次活動結合觀光休閒、旅宿、餐飲及各行業社團，吸引大批遊客到苗栗「食、宿、遊、購」，業界都有生意做，達到旅遊節振興與行銷雙重目標，歡迎大家繼續造訪暢遊苗栗。（編輯：李錫璋）1110323