阿里山梅西耶馬拉松 推廣小笠原山成觀星聖地

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）各地天文好手將齊聚阿里山小笠原山觀景平台，參加26日舉辦的「2022阿里山梅西耶馬拉松」活動，挑戰1個晚上完成110個星體觀測，推廣小笠原山星空美景，成為世界觀星聖地。

林務局嘉義林區管理處今天發布新聞稿表示，與台北市立天文科學教育館、台北市天文協會、嘉義市天文協會合作，將在3月26日日落後至27日日出前，在阿里山國家森林遊樂區小笠原山觀景平台舉辦「2022阿里山梅西耶馬拉松」天文活動。

嘉義林管處副處長李定忠告訴中央社記者，梅西耶馬拉松是一場與星星賽跑的競賽，必需具備3項條件才能舉辦，首重「緯度」，需在北半球低緯度的地方，還要「天時」，每年3、4月和不受月光影響的朔月時期，另外還有「地利」，360度無死角的景觀、無光害、無遮蔽地區，小笠原山就符合上述條件。

李定忠說，林管處希望透過國際性觀星比賽宣導星空保育、生態永續的理念，推廣阿里山國家森林遊樂區小笠原山星空美景，成為全球遊客一生必來朝聖一次的觀星聖地。

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26日各地天文好手將齊聚阿里山，挑戰在1個晚上完成110個星體觀測。李定忠說，屆時將管制比賽場域小笠原山觀景平台，歡迎對天文有興趣的朋友在指定區域觀賽，一同觀賞無光害的璀璨星空。

李定忠指出，「梅西耶馬拉松」是指天文愛好者，企圖在一夜內尋找到儘可能多的「梅西耶天體」的活動。「梅西耶天體」是指法國天文學家梅西耶在18世紀編輯的「星雲星團表」，原為103個，後經其他天文學家陸續增列，總數目前定格於110個。（編輯：郭諭儒）1110323