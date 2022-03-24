學生通勤更方便 中市368公車4/25上路

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台中市政府24日在靜宜大學舉辦「368路綠能電動大客車」通車典禮，台中市副市長陳子敬（右4）等人出席見證，宣布368路公車4月25日將正式上路。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月24日

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市台灣大道車禍頻傳，大學生騎車上下學相當危險，台中市政府新闢368路公車，4月25日上路，沿途將行經醫院及多所學校，提升海線「行」的方便。

台中市政府今天在靜宜大學舉辦「368路綠能電動大客車」通車典禮，台中市議會議長張清照、台中市副市長陳子敬、交通局長葉昭甫等人出席，4月25日上路。

張清照表示，許多公車都只停靠在校門口，離教室還有一大距離，很不方便，校方憂心公車駛入校園，衍生排廢氣污染，也易與學生爭道。經過多方奔走，透過立委楊瓊瓔協助，爭取中央補助。

陳子敬指出，市府推動「公車進校園」交通安全政策，感謝當地民代、學校及企業爭取，促成368路公車，有助滿足校內學生住宿通勤需求，也讓在外租屋的學生們可就近搭乘；此路公車全線使用低地板電動公車，減少機車等動態污染源使用，市府繼續推動「公車進校園」政策。

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葉昭甫表示，368路公車交由巨業交通公司營運，配合「2030年客運公車全面電動化」及推動「綠色交通運輸」政策，該路線由交通局協助爭取交通部公路總局電動大客車補助經費；「公車進校園」政策，路線終點站設置於靜宜大學校內，提供學生更直接的接駁服務。

台中市交通局表示，368路未來將從巨業公司沙鹿站發車， 行經童綜合醫院，並經過多個學校，包括鹿寮國中、沙鹿高工、竹林國小和北勢國中，也會經過弘光科大，繞進靜宜大學校園有校門口、主顧樓與聖母堂共3個站點。（編輯：謝雅竹）1110324