更多編輯台推薦新聞：
健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元
生活

健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報3/25
首頁 / 地方

國際物資大漲又缺工 國圖南館流標14次再招標

2022/3/25 10:25（3/25 11:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」110年4月30日首次招標，但因國際物資大幅上漲及缺工，已流標14次，25日進行第15次招標。（國家圖書館提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月25日
「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」110年4月30日首次招標，但因國際物資大幅上漲及缺工，已流標14次，25日進行第15次招標。（國家圖書館提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南25日電）「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」去年4月30日首次招標，但因國際物資大幅上漲及缺工，如今已流標14次，今天第15次招標，預算上限提高到31億6260萬元。

國家圖書館人員今天告訴中央社記者，位在台南市新營區金華街與三興街口，毗鄰台南市民治市政中心的「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」，去年4月30日首次招標，採最有利標，預算上限新台幣24億9900萬元，卻持續流標，預算上限數度調整至25億8900萬元、29億4300萬元及30億4300萬元。

如今已流標14次，今天起第15次招標，時間至4月21日，預算上限增至31億6260萬元，施工期也由原來845天延長至1025天，預定完工日從2024年延至2025年。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國家圖書館今天發布新聞稿指出，工程總樓地板面積逾5萬1000平方公尺，是地下1層、地上5層的建築物，將圖書館、博物館、全國聯合典藏中心等主要空間，與南北向的公共軸線相連接，形塑成綠意盎然的閱讀公園。

國家圖書館長曾淑賢表示，南部分館將可讓南台灣民眾享受優質國家級圖書館服務，透過典藏全國最完整出版圖書資料和學術資源，及具有保存價值的數位資源予以徵集保存於全國數位資源保存中心，成為國際學術交流的重要樞紐。（編輯：郭諭儒）1110325

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族