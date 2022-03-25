國際物資大漲又缺工 國圖南館流標14次再招標

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「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」110年4月30日首次招標，但因國際物資大幅上漲及缺工，已流標14次，25日進行第15次招標。（國家圖書館提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月25日

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（中央社記者張榮祥台南25日電）「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」去年4月30日首次招標，但因國際物資大幅上漲及缺工，如今已流標14次，今天第15次招標，預算上限提高到31億6260萬元。

國家圖書館人員今天告訴中央社記者，位在台南市新營區金華街與三興街口，毗鄰台南市民治市政中心的「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心新建工程」，去年4月30日首次招標，採最有利標，預算上限新台幣24億9900萬元，卻持續流標，預算上限數度調整至25億8900萬元、29億4300萬元及30億4300萬元。

如今已流標14次，今天起第15次招標，時間至4月21日，預算上限增至31億6260萬元，施工期也由原來845天延長至1025天，預定完工日從2024年延至2025年。

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國家圖書館今天發布新聞稿指出，工程總樓地板面積逾5萬1000平方公尺，是地下1層、地上5層的建築物，將圖書館、博物館、全國聯合典藏中心等主要空間，與南北向的公共軸線相連接，形塑成綠意盎然的閱讀公園。

國家圖書館長曾淑賢表示，南部分館將可讓南台灣民眾享受優質國家級圖書館服務，透過典藏全國最完整出版圖書資料和學術資源，及具有保存價值的數位資源予以徵集保存於全國數位資源保存中心，成為國際學術交流的重要樞紐。（編輯：郭諭儒）1110325