彰化消防局漫畫梗圖宣導清明防火 萬名網友點讚

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）為宣導清明節防火，彰化消防局福興分隊在臉書設計菜鳥消防員「阿福」及隊友「牛牛」的漫畫梗圖，呼籲民眾掃墓時注意防火，由於有趣吸睛，吸引超過萬名網友點讚分享。

清明節將至，民眾掃墓時常會引起雜草火警或是忘了撲滅餘燼，常讓消防隊員疲於奔命；彰化縣消防局第3大隊福興消防分隊為宣導清明防火，在臉書「福興消防分隊-警消/義消/防宣」粉絲專頁貼出漫畫梗圖，宣導清明防火。

「你的勇氣是梁靜茹給的嗎？」在漫畫梗圖中，菜鳥消防員「阿福」跟學長換假在清明節上班，被隊友牛牛質疑，牛牛說清明節是消防隊員的惡夢，打火打到快變成牛排；阿福則疑惑連祈雨舞都跳了，為何清明節還是有處理不完的火災；牛牛最後則下結論，呼籲民眾掃墓時要記得撲滅餘燼，「自己放的火自己滅」。

由於漫畫梗圖生動有趣，吸引超過萬名網友點讚，連圖文作家「蠢羊與奇怪生物」、彰化縣議會議長謝典林都上臉書留言，直呼小編太有才；也有網友開玩笑說，清明節掃墓除注意防火外，也要跟著阿福、牛牛一起跳祈雨舞。

彰化消防局福興消防分隊長黃倢奕今天接受媒體聯訪說，為讓防火宣導更活潑，原本要用網路圖片配合文字表現，不過考量版權問題，於是請朋友設計漫畫梗圖，主角菜鳥消防隊員阿福靈感來自福興分隊，隊友取名牛牛則是因為福興鄉是酪農大縣。

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黃倢奕指出，轄內從今年3月開始，雜草火警件數明顯增加，民眾常在掃墓時，沒有把燃燒金紙完全撲滅，讓火勢延燒到其他地方，呼籲民眾要像漫畫裡「牛牛」一樣，做到自己放的火自己滅。

消防局也建議清明掃墓謹記四不二記得，包含「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。（編輯：謝雅竹）1110325