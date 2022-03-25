太魯閣事故第7、8節車廂 28日北運移地保存

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）因應太魯閣號事故罹難者家屬要求，台鐵局保留事故列車第7、8節車廂，將於28日沿著蘇花路廊北上運到富岡基地，公路總局今天指出，28日、29日夜間蘇澳到和仁路段實施交通管制。

台鐵太魯閣號撞車出軌造成49死、逾200人輕重傷，事故發生將滿週年。行政院長蘇貞昌2月接見太魯閣號事故罹難者家屬代表，家屬提出保留死傷最嚴重的第7、8節事故車廂訴求，蘇貞昌指示台鐵將車廂保留做為員工訓練教材。

台鐵局向運安會申請獲核准，月初決定將事故車廂放置富岡基地暫置，等民國116年富岡員工訓練中心和事故教育館啟用後，再將教材內容結合事故車輛實體展示。

台鐵花蓮機務段長黃宗賢今天接受媒體聯訪指出，事故發生後8節車廂暫置附近的和仁火車站，其中第1、2節車廂因受損輕微，已由機車頭拖至基隆七堵廠區；目前僅剩第3至8節車廂。

黃宗賢說，車廂運送不易，台鐵委請專業運輸公司協助，調來後2輪可轉向的拖板車載運，目前第7、8節車廂已用帆布妥善覆蓋，預計28日吊放至拖板車，夜間出發。

台鐵委請專業運輸公司處理，並從西部調來兩輛後輪可轉向的拖板車載運。台鐵花蓮機務段長黃宗賢說，兩節車廂已用帆布妥善覆蓋，預計28日上午吊放上拖板車，夜間上路。

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公路總局第四區養護工程處今天發布台9線蘇澳至和仁路段管制措施，南下管制時間為28日凌晨2時至4時將實施部分路段進行，包括蘇花改蘇澳至東澳、南澳至和平克尼布東路口、和中地磅站至中仁隧道等處南向禁止通行；東澳至南澳雙向禁行。

北上管制為28日晚間10時至29日凌晨1時，蘇花改蘇澳端至東澳端、南澳至和平克尼布東路口、和中地磅站至中仁隧道等處北向禁止通行；東澳至南澳雙向禁行。（編輯：黃世雅）1110325