2022台灣國際蘭展開展 展期11天參觀人潮湧入

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（中央社記者張榮祥台南26日電）2022台灣國際蘭展今天在台南市後壁區台灣蘭花生物科技園區開展，人潮湧入。這場睽違2年的世界級蘭展，現場展出20萬株、800種品種蘭花，展期11天。

2022台灣國際蘭展以「蘭花奇幻世界」為主軸，規劃7大展區及6種奇幻主題，令人驚豔的5大科技，分別有蘭宇宙、蘭著色、蘭青春、蘭體驗、蘭標籤等多種沉浸式VR體驗及數位互動體驗空間，啟動蘭花科技互動情境，了解蘭花品種特色，欣賞台灣蘭花之美。

總統蔡英文昨天出席蘭展開幕，副總統賴清德今天則到場開園，人潮湧進現場，但觀展民眾必須遵守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範。

台南市長黃偉哲表示，台灣是全球蘭花品種最多、最豐富的國家，各種品系蘭花在國際比賽中屢獲大獎。2019年台灣國際蘭展共有43個國家參展，吸引21萬人次參觀，帶動展後3年至5年外銷訂單總額超過新台幣113億元。

黃偉哲說，台灣蘭花產業豐厚實力備受國際矚目，位於台南的「台灣蘭花生物科技園區」，面積175公頃，是全世界蘭花生產最大的產業聚落，蘭花產業是台南重要的代表性產業之一。

台南市政府發布新聞稿指出，今年蘭展展區規劃產品發表會，以新型態方式串聯產業發展和連結，還有線上與線下的混合型展覽，讓民眾從線上數位展示欣賞花卉及展區，賞蘭不受時間與距離限制。

此外，海外商務洽談改以線上參與為主，並舉辦大師論壇與展示等，展現台灣蘭展為國際重要的花卉產業交流平台。

今年台灣國際蘭展在蘭創館集中17家業者、商務館30間、市集館80間進駐販售蘭花周邊好物，另提供台南農特產品選購，蘭花公園後方更有美食區，讓人逛得開心，也買得愉快。（編輯：郭諭儒）1110326