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業者涉供社福機構過期食品逾2年 高市府移送法辦

2022/3/27 00:23
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（中央社記者曾以寧高雄27日電）高市府衛生局查獲高雄楠梓一家食品業者囤放過期食品總重達7624.5公斤，且涉嫌以過期食品供餐給社福、訓練機構餐點達2年多、每天1300份以上，情節重大，移送橋檢偵辦。

高雄市政府衛生局日前接獲民眾反映，楠梓區一家食品業者疑似提供過期食品給機關團體廚房。市府無預警稽查業者5處食材倉庫及廚房，在其中2處查獲過期食品。

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高雄市政府衛生局26日深夜發布新聞稿表示，稽查人員追查、清點囤放食材直至深夜，發現囤放過期食品含白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、小湯圓及人造奶油等共10項，總重量達7624.5公斤，其中有些已過期數月，甚至有白米已經放到長蟲。

衛生局說，這家業者涉嫌將過期食品提供社福、訓練機構餐點時間長達2年多，每日供餐量1300份以上，情節重大足以構成危害人體健康，將依違反「食品安全衛生管理法」移送橋頭地檢署偵辦。（編輯：劉學源）1110327

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