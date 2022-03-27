更多編輯台推薦新聞：
比自強快比莒光便宜 這班車到台東票隨買隨有
生活

比自強快比莒光便宜 這班車到台東票隨買隨有

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看
生活

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報3/27
首頁 / 地方

台南加強汛期前排水疏濬 已清淤500公里

2022/3/27 10:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府因應汛期即將到來，加強箱涵、排水及道路側溝淤積清理作業，今年已完成約500公里疏濬，並持續進行中，盼避免汛期大雨發生時易造成積淹水情形。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，市府已於汛期前邀集水利署第五河川局及第六河川局、農田水利署、工業局、南科管理局與市府各單位，盤點轄內河川、區域排水、市場排水、側溝等瓶頸段及須清淤地點，目前已完成約500公里疏濬，清淤量約30萬立方公尺。

水利局指出，台南市雨水下水道建設長度約738公里，近10年由內政部營建署補助辦理早期建設的雨水下水道普查體檢，至今已完成683公里檢視長度，針對各區老舊箱涵破損修補案件完成約640處。

水利局表示，重大箱涵修繕改建工程部分，市府持續爭取中央補助，如南區利南街及歸仁區中山路的箱涵改善工程皆已完成改善，並持續納入檢查。

水利局指出，民眾若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，可通報環保局及區公所協助處理，若發現道路坑洞或塌陷可通報（06）215-5555，市府將調派人員搶修。（編輯：陳仁華）1110327

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族