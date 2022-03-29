大樓裝設充電樁困難 高市7月起新大樓需預留位置

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（中央社記者蔡孟妤高雄29日電）民眾買電動車數量增加，但卻可能面臨無法在自家大樓停車位裝充電樁的困境。高雄市工務局長楊欽富今天說，高市建管法規將在今年7月起，要求新建大樓需預留充電樁位置。

時代力量高市議員林于凱今天在議會質詢表示，電動車發展已成為國際趨勢，行政院也曾宣布2035新售機車全面電動化、2040新售汽車全面電動化的目標。但率先響應購買電動車的民眾，卻面臨無法在自家大樓停車位裝設充電樁的困境。

林于凱說，民眾想在自家大樓設立充電樁，依現行法規需要管委會同意。但大樓管委會卻可能因為資訊不足，擔心負面影響，而拒絕住戶裝設充電樁。林于凱希望市府加強向公寓大廈管委會說明釋疑，輔導裝設充電樁。

楊欽富答詢表示，大樓裝設充電樁是趨勢，高雄市建管法規將於今年7月起要求建設公司新蓋大樓，均要預留充電樁位置。至於若裝設充電樁，大樓電力是否足夠，涉及大樓配電等因素，正在跟台電協商研究如何供電。

楊欽富說，市府會偕同台電及電動車業者，對大樓供電狀況及能夠設置的充電樁數量進行評估，盡力協助電動車使用者設置充電樁。對於既有的公寓大廈充電樁須由管委會同意，立法院也正對此修法中，工務局樂觀其成。（編輯：黃世雅）1110329