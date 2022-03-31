金門出現首例本土個案 擎天廳4/1重新開放喊卡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）因應COVID-19疫情最新變化，陸軍金門防衛指揮部今天緊急通知，熱門軍事觀光景點擎天廳原定4月1日恢復有條件開放，基於維護部隊安全，持續維持暫停開放。

金門縣政府28日發布新聞表示，睽違10個月的擎天廳定4月1日有條件開放，但由於金門出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）首例本土個案，縣府今天再發布新聞指出，為減少室內空間群聚傳染風險，經審慎評估後，軍方決定維持暫停開放參觀的措施，以嚴防疫情升溫。

縣府觀光處表示，擎天廳位於太武山花崗岩坑道內，可容納上千人，因渾然天成的壯觀景色，以及鬼斧神工的宏偉建築，一直是遊客參訪熱門景點；受疫情影響，先前自民國109年1月31日以後曾4度暫停開放。

觀光處表示，除了擎天廳、排雷紀實館和明德公園繼續暫停開放，其餘轄管景點目前維持正常開放，且已加強清消作業，提供消毒用品供旅客使用，並落實實聯制；縣府已要求第一線服務人員配戴口罩，旅客參訪時也務必正確配戴口罩，並保持安全社交距離。

縣府表示，將配合中央疫情指揮中心規定，滾動式檢討各景點開放事宜。（編輯：陳仁華）1110331