台南聖母廟高空煙火秀4/3登場 預估湧入逾10萬人

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（中央社記者張榮祥台南31日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而取消的台南市安南區正統鹿耳門聖母廟高空煙火秀，預定4月3日登場燃放，台南市警局第三分局今天公布當地交管，預估當天人潮逾10萬人。

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟4月3日將舉辦「2022高空煙火及炸蜂炮施放煙火秀」，市警第三分局將動員逾350人，當天晚上6時起在周邊路口實施交通管制，6時30分開始全面管制汽車進入聖母廟廣場。

第三分局今天發布新聞稿指出，聖母廟這次高空煙火活動適逢清明節連續假期，預估當天人潮逾10萬人。警方規劃，活動期間聖母廟前安中路由城西街至城安路段、及城安路由城北路至青砂街路段，將劃設為行人徒步區，管制汽機車進入。

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警方建議，聖母廟周邊安明路、台江大道、安中路及公學路等路段可能出現壅塞，安明路段車輛應由台江大道或公學路進入聖母廟第1、第2停車場（持通行證者可由安中路或安清路進入），安明路4段1275巷、城北路736巷、234巷及138巷等管制汽車只出不進。

安明路段、台江大道6段、城北路段、青砂街路段、城南路段、安清路段及安中路段，可緊靠路邊停車（嚴禁併排停車），路口10公尺內禁止停車，違者拖吊。行駛安明路卻不進入聖母廟者，應改道行駛，避免受困車陣。（編輯：黃世雅）1110331