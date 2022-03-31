全國排魯運動會屏東三地門鄉553人參賽 歷年最多

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第7屆全國原住民族排灣族、魯凱族運動會，將於4月2日至4日在屏東瑪家鄉登場，爭取到明年主辦權的三地門鄉公所今年派出553人參賽，是歷年陣容最龐大的隊伍。（三地門鄉公所提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月31日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）第7屆全國原住民族排灣族、魯凱族運動會，將於4月2日至4日在屏東縣瑪家鄉登場，爭取到明年主辦權的三地門鄉公所今天舉辦選手授旗典禮，今年派出553人參賽，歷年最多。

三地門鄉長車牧勒薩以．拉勒格安表示，今年鄉公所盡全力召集各村體育優秀人才及隊職員553人，組成三地門鄉代表隊，是歷年陣容最龐大的隊伍。

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車牧勒薩以．拉勒格安說，三地門鄉代表隊將與來自高雄、台東及屏東的16個鄉鎮排灣族及魯凱族原住民運動員同場較勁，為了爭取最好的成績，他鼓勵三地門鄉所有選手都能報名參加全部的競賽項目。

他表示，三地門鄉取得下屆2023年第8屆全國排．魯族運動會的主辦權，這也表示其他各鄉鄉長對三地門鄉在各方面的肯定，三地門鄉公所團隊也會非常珍惜這個機會，到時也將動員全鄉族人參與，讓活動精彩呈現。（編輯：屈享平）1110331