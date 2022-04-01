小埔社客家園區營造有成 盼串聯眉原、八幡崎古道

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

埔里鎮公所打造小埔社客家文化園區有成，埔里鎮長廖志城（左）1日邀客家委員會主任委員楊長鎮（左2）、前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧（左3）踏勘第1期到第3期成果，並爭取第4期計畫補助。（埔里鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）埔里鎮公所打造小埔社客家文化園區，包含客家伙房、多功能廣場、吊橋、登山棧道、觀景平台，成鎮民休憩及長輩共餐好去處，公所再爭取補助延伸棧道串聯眉原、八幡崎古道。

埔里鎮客家鄉親人數多，鎮公所近年積極辦理客語教育推廣，並向客家委員會爭取各項活動經費，客委會主任委員楊長鎮、前行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、埔里鎮長廖志城等人今天到埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮訪視客家聚落並聽取產業文化發展建議。

廖志城說，埔里鎮小埔社客家文化園區經客委會支持完成3期工程，補助經費近新台幣3000萬元，第1期打造供社區長輩共餐的「客家伙房」及多功能廣場，成為庄內重要活動場域，第2期、第3期興建橫跨史港溪的小埔社吊橋、登山棧道、觀景平台，提供休憩好去處。

廖志城表示，透過蔡培慧協助，今年再向客委會爭取第4期補助，邀楊長鎮踏勘，規劃延伸第3期的登山棧道完善串聯眉原古道、八幡崎古道，同時沿小埔社吊橋旁史港溪設置步道連接小埔社懷舊公園，強化運動休憩功能，未來更可支應辦理客家桐花祭等活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

楊長鎮踏勘後表示，相當期待眉原、八幡崎古道串聯發展，當地還有16座特色土地公廟，若日後能加以連結，連同懷舊公園桐花景觀、鐵道文化資源，除能保留埔里鎮客家文史資源，更有進一步提升觀光的潛力。

接著楊長鎮等人來到主祀國姓爺鄭成功的國姓鄉護國宮，代表總統蔡英文致贈「保境安民」墨寶。蔡培慧致詞說，國姓鄉為南投縣客家大庄，護國宮則是鄉民重要信仰中心，2020年總統大選期間，蔡總統曾來護國宮參拜祈福，因此今天頒贈墨寶給廟方。（編輯：郭諭儒）1110401