國際棒球場將招標 屏縣檢廉調成立採購廉政平台

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屏東縣立國際棒球場興建即將招標；縣政府1日攜手檢察、廉政及調查3大司法機關，成立採購廉政平台，確保這項重大工程案能順利推展。圖中為屏東縣長潘孟安。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月1日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）可容納1.5萬人的屏東縣立國際棒球場興建即將招標。縣政府今天攜手檢察、廉政及調查3大司法機關，成立採購廉政平台，確保這項重大工程案能順利推展。

縣政府今天舉辦屏東縣立國際棒球場興建工程採購廉政平台宣示成立典禮，與檢察、廉政、調查3大司法機關合作，透過行政透明、跨域合作及全民監督等機制，杜絕不當外力涉入。

縣長潘孟安表示，現有縣立棒球場設施老舊，縣府向行政院爭取預算興建可容納1.5萬名觀眾的國際級棒球場。目前縣府已規畫完成並準備招標，期望藉由廉政平台讓這項重大體育工程如期順利完成。

廉政署副署長沈鳳樑表示，這項重大工程藉由資訊透明公開，公私協力、跨域合作、全民監督等內外部監督力量，避免外力不當的介入，對於建設優質的體育設施，將有相當助益。

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屏東地檢署檢察長張介欽也表示，將全力協助縣府推動廉政平台運作，讓公務員安心、民眾放心、廠商有信心，使國家重大建設可以如質無垢完成。

依縣府資料，國際棒球場鄰近屏東市六塊厝高鐵特區，興建經費一共新台幣25億餘元。其中，中央補助7億餘元，18億餘元為縣府自籌棒球場的興建將配合高鐵特區周邊完善規劃，營造產業、生活、教育一體的屏東新都心。（編輯：孫承武）1110401