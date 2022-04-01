見證台南轉型正義 「湯德章大道1號」揭牌

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（中央社記者張榮祥台南1日電）今年邁入第10年的台南市言論自由日系列活動今天開跑，台南市長黃偉哲同時為國立台灣文學館新址「湯德章大道1號」揭牌，見證台南轉型正義。

黃偉哲下午國立台灣文學館前舉行「2022台南市言論自由日暨湯德章大道揭牌儀式記者會」，為「湯德章大道1號」揭牌，同時為台南市言論自由日系列活動暖身。包括鄭南榕基金會董事長許景河、終身志工葉菊蘭、湯德章家屬湯聰模，以及湯德章紀念協會理事長黃建龍等人受邀與會，一起見證台南轉型正義里程碑。

黃偉哲指出，台南在台灣民主歷程扮演領頭羊角色，這次以路為名，象徵湯德章精神走入日常和市民一起守護民主，不論是南榕大道或湯德章大道，都是民眾心中通向自由民主的大道，更是台南追求正義和勇氣的堅持。

黃偉哲說，湯德章大道是台南追求轉型正義的起點，象徵向勇敢爭取言論自由的民主前輩致上最大敬意，感謝前輩犧牲奉獻，陪台灣人走過一段民主路。

台南市政府3月宣布將中西區湯德章紀念公園至忠義路的中正路段更名為「湯德章大道」，全長約170公尺；國立台灣文學館（日治台南州廳）就在此路段最前端，原址是中正路1號，更名後為湯德章大道「1號」，象徵「新的開始」，讓具有百年歷史的台灣文學館成為湯德章大道起點，門牌設計以日式麻葉圖騰為意象，運用「麻」展現堅韌生命力。

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今年是二二八事件湯德章律師遭槍決殉難逝世75週年，台南市言論自由日系列活動，今年以「我主張－正義與勇氣之路」為主軸，採線上講座和民眾對談，主題包括「現代轉型正義」、「過去言論自由歷史」、「台南人權場域和故事」及「談國際事件」（香港、烏克蘭）。

台南市政府2012年宣布訂定每年4月7日為「言論自由日」，2014年鄭南榕殉難25週年時，由時任台南市長的副總統賴清德將安平區東哲街與西科街更名為「南榕大道」。（編輯：孫承武）1110401