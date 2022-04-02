更多編輯台推薦新聞：
新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難
國際

新車加價賣、二手價漲4成多 供需失衡美國買車難

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看
運動

中職33年4/2點燃戰火 各隊亮點、紀錄一次看

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 地方

台東杉原灣開放 海域安全巡邏團隊進駐

2022/4/2 15:32（4/2 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台東杉原灣即日起至9月30日開放，海域安全巡邏團隊也配合進駐，現場瞭望台、IRB救生艇、沙灘車等設備皆就緒，今年團隊戒護範圍為「向海延伸50公尺、往沙灘延伸200公尺」，每日上午10時至下午6時提供海域安全服務。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年4月2日
台東杉原灣即日起至9月30日開放，海域安全巡邏團隊也配合進駐，現場瞭望台、IRB救生艇、沙灘車等設備皆就緒，今年團隊戒護範圍為「向海延伸50公尺、往沙灘延伸200公尺」，每日上午10時至下午6時提供海域安全服務。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年4月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣2日電）東海岸唯一的沙灘、台東杉原灣，即日起至9月30日開放，海域安全巡邏團隊進駐，現場瞭望台、AED（自動體外心臟去顫器）、IRB（救生艇）、沙灘車等設備皆就緒。

台東縣政府今天發布新聞稿，台東擁有全台最長的176公里海岸線，縣政府更致力營造安全友善的海域遊憩環境。今年杉原灣海域安全巡邏團隊的戒護範圍為「向海延伸50公尺、往沙灘延伸200公尺」區域，上午10時至下午6時提供海域安全服務。

戒護區域內，民眾可進行沙灘戲水及游泳，巡邏員會管理巡視範圍內民眾行為，發現民眾有安全疑慮的行為前，制止民眾，預防並降低發生意外的風險。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，目前疫情升溫，民眾前往杉原灣時，須遵守防疫規定，實名制、掃描QR Code、量體溫等；也請遊客留意沙灘入口處的海域安全告示牌，瞭解現場管理規範、各項水域遊憩活動風險、杉原灣即時海氣象資訊，幫助注意風險及自身安全。

余明勳表示，杉原灣是最有潛力發展海域遊憩活動的地方，5月將規劃辦理「東浪嘉年華」及海洋生態保育繪本展覽，歡迎民眾大手牽小手一起參加，希望擦亮台東「真、善、美」品牌，再創慢經濟效益。（編輯：郭諭儒）1110402

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族