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台南推水岸景觀改造 將添兩處綠地廊道

2022/4/5 10:41（4/5 11:11 更新）
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台南市都發局規劃「新營區綠圳步道延伸計畫」，盼改善由南往北貫穿新營區的嘉南大圳河道環境空間，將於6日開工。（台南市都發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月5日
台南市都發局規劃「新營區綠圳步道延伸計畫」，盼改善由南往北貫穿新營區的嘉南大圳河道環境空間，將於6日開工。（台南市都發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府都市發展局規劃新營區及永康區藍帶系統景觀改善計畫，新增兩處水岸旁的綠地廊道，順利爭取內政部營建署相關經費補助，將於明天開工，預計年底完工啟用。

台南市都發局今天發布新聞稿指出，市府將「新營區綠圳步道延伸計畫」及「永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫」合併為「新營區及永康區藍帶系統景觀改善計畫統包工程」以縮短建設時程，已爭取到營建署城鎮風貌及創生環境營造計畫補助。

台南市都發局長莊德樑表示，「新營綠圳步道延伸計畫」為改善由南往北貫穿新營區的嘉南大圳河道環境，此廊帶為大新營區民眾長久以來生活中心，但因都市快速擴張，河道漸趨水泥化，並壓縮水岸空間破壞生態景觀，此次將以提升水岸空間品質與城市景觀美學的設計理念進行改善。

莊德樑指出，此案規劃進行人行步道空間改善、無障礙坡道、設置節點廣場及強化維護生態綠廊品質等，形塑嘉南大圳河道，盼能創造更豐富多元、具特色的水岸生活魅力。

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莊德樑表示，「永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫」是位於永康區甲頂里公園及南側綠地的綠色空間整合計畫，甲頂里公園原為使用率高且維護良好的木球場，而緊鄰的綠地卻缺乏管理，市府整併兩塊綠地為運動公園用地，再規劃設計休閒走廊、多層次花台、樂活草坪等空間，使休憩功能更加完善。

他說，分別位於新營、永康的藍帶與綠意交織空間改造工程預定今年底完工，屆時增加兩個綠色休憩環境，讓周邊居民更能享受慢活體驗。（編輯：謝雅竹）1110405

台南市都發局規劃「永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫」，以甲頂里公園及南側綠地整合成完善的休憩空間，將於6日開工。（台南市都發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月5日
台南市都發局規劃「永康區柴頭港溪沿岸細綠二環境改造計畫」，以甲頂里公園及南側綠地整合成完善的休憩空間，將於6日開工。（台南市都發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月5日
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