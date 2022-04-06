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青年社宅二期營造廠跳票 北市都發局：預定年底完工

2022/4/6 15:36
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（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市議員鍾小平指出，負責青年社宅二期工程的營造廠跳票，完工時程恐延後。北市都發局今天表示，營造廠因其他承攬案出現資金調度問題，已找他廠接手，預定今年底完工。

國民黨籍台北市議員鍾小平接受媒體電話訪問時說，接獲陳情，萬華區青年社會住宅二期工程的營造廠日前跳票，不僅下游廠商未拿到相關費用，恐讓原本完工時程延後。

台北市政府都市發展局住宅工程科長魏國忠接受電訪表示，青年社宅二期工程為統包標案，得標包含設計建築師、營造廠、機電廠商，此案是營造廠因承攬其他案件，導致調度資金出現狀況而跳票，未影響整起工程，但營造廠的2家下包廠商受影響損失約新台幣120萬元。

魏國忠指出，今天上午與廠商開完會，有機電廠商表達願持續施作相關工程，且將評估與其他營造廠合作，已告知廠商一週內應提出申請資料。

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他說，青年社宅二期工程仍預定今年底完工，目前進度約完成80%；青年社宅二期工程上次也曾發生營造廠跳票，是因營造廠內部資金出現問題，事後立即找其他廠商接手，至於其他社宅工程未發生類似狀況。

北市都發局指出，萬華區青年社宅二期新建工程去年3月間舉行上梁典禮，規劃興建地下3層、地上19層建物，完工後提供518戶，分一房型11.43坪326戶、二房型16.82坪至17.87坪140戶、三房型22.33坪52戶。青年社宅一、二期皆鄰近青年公園及馬場町紀念公園附近，青年社宅一期已完工、入住。（編輯：李亨山）1110406

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