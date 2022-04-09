北市推數位政策人力卻下降 資訊局：持續徵才

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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市議員許家蓓指出，北市府近年推動智慧城市等數位政策，但資訊局員額卻下降，擔憂可能影響政策。資訊局今天表示，已透過台北市就業服務處持續徵才及考試分發補足人力。

民進黨籍台北市議員許家蓓指出，台北市政府近年陸續推動智慧城市、數位轉型等政策，主責相關業務的資訊局卻出現員額數下降，調資料發現，今年員額為104人，不僅比去年少6人，加上3月退休、離職人員，將比總員額少45人。

許家蓓表示，因應北市府推動數位政策及維護資訊安全等業務持續增加，資訊局專業人力需求應會上升，員額數下降，恐影響市府推動數位政策及維護資訊安全等功能，要求注意類似狀況。

北市府資訊局長呂新科指出，因應數位轉型，導致業務量及人力出現狀況，加上離職率高及資訊類公務員較願意選擇中央機關服務等情形，留下資訊人才確實辛苦，會持續努力補足員額。

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資訊局提供資料回應，為因應長期數位建設發展工作及北市府全面E化，自2021年調整組織結構，設置總員額數為149人，調整組織結構是要穩定資訊類人才及解決中階主管斷層和避免人力調陞出現狀況。

資訊局指出，針對人力不足，已透過台北市就業服務處及申請考試分發徵才，4月8日進用12人，5月前預計進用18人，將持續補足人力及提升資訊專業人才留任方式，盼可減輕同仁壓力，降低離職率。（編輯：李錫璋）1110409