參山處辦公大樓整修完工啟用 活化公部門場域

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交通部觀光局第二辦公室及參山國家風景區管理處辦公大樓，經過3年規劃施工，完成結構耐震補強、外牆景觀美化及各樓層重新室內裝修等工程，10日舉行完工啟用儀式。（參山處提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月10日

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）交通部觀光局第二辦公室及參山國家風景區管理處辦公大樓經過3年的整修後，今天舉行完工啟用典禮，參山處表示，將為大家提供更好服務，也活化公部門場域及提升形象。

位於台中市霧峰區的交通部觀光局第二辦公室及參山國家風景區管理處辦公大樓使用超過30年，參山處表示，經過3年規劃施工，完成結構耐震補強、外牆景觀美化及各樓層重新室內裝修等工程，於今天舉行完工啟用儀式。

參山處長曹忠猷表示，感謝觀光局的支持，進行建築物改善工程，讓二辦國旅組及參山處近百名員工有更好、更安全的辦公環境，不僅確保大樓的結構能夠符合安全規範、改善工作環境品質、提高工作效率，同時導入節能標章設備、有效節約能源。

在整建完成後，曹忠猷指出，更重要的是希望提供前來洽公民眾一個良好的服務品質，以及開放更多的空間提供在地社區民眾及觀光業者使用，活化公部門場域並提升機關形象。

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曹忠猷表示，參山處大樓原為台灣省政府旅遊局所在地，興建啟用超過30年，歷經精省與921大地震，建築結構及內部裝修等各項目包括木作、輕隔間、天花板、機電設施及衛浴公廁等均已達到耐用年限。

參山處指出，從民國108年5月起，整體規劃並分期辦理結構耐震補強、國際會議廳整修及各樓層裝修等4件改善工程，經過3年努力，共投入新台幣7154萬餘元，終於在今年2月完成大樓的整建工程。（編輯：張雅淨）1110410