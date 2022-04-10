北市信義區疑戰俘古墓現蹤 提文資審議後遭竊

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台北市信義區福德街巷弄即將興建道路，因此進行墳墓遷葬，但有民眾發現一座刻著英文、1945年的墓碑，若確認是二戰戰俘古墓，將會是台北市第一件這類的文化資產，然而墓碑卻在文資委員現勘前夕遭竊。（蕭文杰提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年4月10日

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市信義區福德街巷弄即將興建道路，因此進行墳墓遷葬，但有民眾發現一座刻著英文、1945年的墓碑，恐是戰俘古墓，緊急提報文資審議程序，墓碑卻在文資委員現勘前夕遭竊。

因應信義區福德街137巷8弄至89巷道路興建工程，台北市殯葬管理處在1月27日公告辦理30座墳墓遷葬，到4月30日若仍未自行遷葬，殯葬處將代為起掘，安厝到陽明山臻愛樓。

不過，有民眾發現，其中一座還刻有明顯姓名及日期，推測應是二戰末期的戰俘古墓。軍事史研究者張維斌據此調查後指出，這是屬於英軍戰俘Clack, Eric Arthur（或Clack, Erec Arthur）的墓，附近還有2座風化雨蝕得相當嚴重的墓碑。

熱心民眾將相關資料送到文化局申請文資審議程序後，文化局原定在明天安排文資委員現勘，但「台灣古墓偵探社」臉書粉絲專頁昨天發文表示，戰俘墓碑慘遭不肖人士盜走。

文化局文資科長賴郁雯今天向中央社記者表示，目前已通知殯葬處先暫緩墳墓搬遷作業，並通知新工處立刻檢查工區現場墓碑狀況，墓碑被偷走的事情則請警察局幫忙。

賴郁雯指出，相關墓碑的文資價值只能就現場留存狀況進行判斷，但民眾所提資料仍會提供給委員參考，若確認是二戰戰俘古墓，將會是台北市第一件這類的文化資產。

民進黨籍台北市議員許家蓓說，依照文資法第15條規定，新工處在對這塊土地進行任何動作前，必須請文化局針對工程範圍進行文化資產價值評估，但此案原本卻是要等殯葬處遷葬完、潛在文資都被破壞了才開始評估，根本慢了一步。

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許家蓓表示，若因為局處分工，導致文資被誤拆、價值被影響，新工處、殯葬處及文化局都難辭其咎，市府各單位不該消極面對或互踢皮球，必須儘速改善相關作業程序，並針對工區進行文資調查。

文史工作者蕭文杰表示，二戰時期由於水泥屬於相當珍貴的資源，不太可能作為戰俘墓碑使用，不過這幾名軍人是在日本戰敗後、從戰俘身分轉變為戰勝國軍人的身分才逝世，有可能因此使用水泥墓碑，讓這些墓碑格外具有意義。（編輯：張銘坤）1110410