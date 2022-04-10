高煉廠第3區土污整治解除列管 地下水自主驗證達標

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台積電將進駐的中油高煉廠舊址，第3區土污整治已完成並解除列管，地下水污染整治部分，廠商也已提出自主驗證報告，各數據均低於地下水污染管制標準。（高雄市環保局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月10日

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）台積電將進駐的中油高煉廠舊址，第3區土污整治已完成並解除列管，地下水污染整治部分，廠商也已提出自主驗證報告，顯示各項數據正常；另第4區也接著進行土污開挖整治作業。

中油高煉廠舊址分區進行土污整治，率先完成整治的第3區，日前已公告解除土壤污染列管場址及土壤污染管制區劃定，相關土壤驗證成果也已於官網公布。

不過土污整治完成，還有地下水整治部分，高雄市政府環保局今天發布新聞稿表示，中油高煉廠第3區已完成地下水污染整治作業，業者自行驗證報告顯示，各數據均低於地下水污染管制標準。

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環保局表示，相關採樣規劃及整治業者自行驗證成果，已召開專案小組審議通過，環保局後續將採樣確認。環保局對中央社記者表示，雖然地下水整治不影響交地，但若也整治完成，即表示此區土地已完成整治；另目前第4區也正在進行土污開挖整治。

環保局強調，高煉廠整治期間，持續透過微型感測器、移動式空氣品質監測車等設備24小時連續監測空品，隨時掌握整治過程是否影響到周邊環境空氣品質，監測資料也公布於環保局官網。（編輯：陳仁華）1110410